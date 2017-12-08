Стало відомо з ким зустрінеться Дуда під час візиту в Україну
20:00, 08 грудня 2017Політика
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Глава польської держави зустрінеться зі своїм українським колегою Петром Порошенком.
Президент Польщі Анджей Дуда \ REUTERS
У середу, 13 грудня, президент Польщі Анджей Дуда здійснить візит в Україну. Головна тема розмов – політика безпеки в контексті ситуації на Донбасі, передає Польське радіо.
Читайте такожПрезидент Польщі Дуда анонсував свій візит в УкраїнуГолова польської держави зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами з місії ОБСЄ і представниками Програми розвитку ООН.
Анджей Дуда віддасть шану польським солдатам, які були знищені НКВС і поховані на кладовищі Жертв тоталітаризму у Харкові.
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