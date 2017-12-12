Обшук НАБУ у Мін'юсті ставить під загрозу позов до ЄСПЛ проти "Роснефти" - Петренко

Міністерство юстиції планувало подати до 19 грудня позов в Європейський суд з прав людини проти "Роснефти", щодо заподіяння шкоди українській державі, але така ініціатива під загрозою через проведений обшук НАБУ.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, відомство оцінило шкоду, яку "Роснефть" та її філіали заподіяли Україні шляхом незаконного захоплення майна у 700 млн грн.

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"Міністерство юстиції та офіс уповноваженого готували позов проти російської компанії "Роснефть" на 700 млн грн шкоди, заподіяної державі Україна незаконним захопленням майна цією компанією та її дочірніми структурами в Україні… Таким приписом ставляться під загрозу наші справи проти Росії, мова йде про те, що таким приписом, яким суддя постановив, що вилучити документи необхідно до 15 грудня, а ми збиралися подати позов проти Роснефти до 19 грудня, фактично підривається можливість позову проти російської компанії", – сказав він.

За словами Петренка, обшук проводився в офісі урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ, де знаходяться матеріали щодо позовів України проти Росії, на які самими ЄСПЛ накладено гриф “секретно”.

"Серед величезної кількості пунктів того, що суддя хоче вилучити з цього офісу, є один пункт: вилучення оригіналів документів, а саме, заяв та матеріалів справ, які знаходяться на розгляді в ЄСПЛ, де однією із сторін виступала держава Україна за період з 1 січня 2013 року по теперішній час", -сказав міністр.

Він додав, що розпорядження про вилучення документів зараз знаходиться в Мін’юсті на виконанні.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура розпочала сьогодні кримінальне провадження після надходження відповідної заяви заступника міністра юстиції.

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції. У заяві вказується на проведення детективами НАБУ обшуку в приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції України за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13. У ній наголошується, що обшук був проведений в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу України.

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Зза даним фактом Генпрокуратурою внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження.

Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що сьогодні зранку співробітники НАБУ «незаконно провели обшук» у будівлі Міністерства юстиції.

За її словами, «о 7:15 без ухвали суду до будівлі Мін’юсту увірвалися співробітники НАБУ, незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині».

Вона наголосила, що «коли о пів на дев’яту на роботу прийшли співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід».

Пізніше в Бюро заявили, що детективи проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції.

Зазначалося, що невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.