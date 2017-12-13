Порошенко домовився з президентом Польщі про скорочення "чорних списків"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що домовився з польським колегою про скорочення переліку осіб, яким заборонено в’їзд до Польщі та України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою сьогодні в Харкові.

«Ми маємо знайти абсолютно чіткий шлях виходу із цієї ситуації. Тому ми прийняли рішення щодо підвищення рівня та перезавантаження Комісії (з історичних питань - УНІАН), тому ми прийняли рішення про те, що вона в найкоротший термін має зібратися, випрацювати і дати «зелене світло» ексгумації», - заявив він

«Ми домовилися скоротити перелік осіб, яким заборонено в’їзд до наших країн і зробити декілька інших речей, які знизять рівень напруги в цих чутливих питаннях», - додав глава держави.

За словами Порошенка, історію необхідно залишити історику, а «політики мають займатися майбутнім».