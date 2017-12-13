Історія не повинна впливати на стратегічний характер відносин України та Польщі - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що дійшов спільної думки з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою сьогодні в Харкові.

За його словами під час переговорів двох лідерів були обговорені питання історичної політики.

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«Ми дійшли спільної думки, що історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин і потрібно пам’ятати героїв минулого, вшановувати пам’ять невинних жертв, але твердо потрібно рухатися вперед, бо історію ми вже не змінимо, але маємо і можемо змінити сьогодення і створити кращі умови для майбутнього, щоб ніколи і ніхто не міг вселити ні в серця українців, ні в серця поляків ні ненависті, ні ворожнечі», - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що в Харкові Порошенко і Дуда провели переговори "віч-на-віч".