Від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє лише Росія – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє Росія.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою сьогодні в Харкові.

«Будь-яка руйнація пам’ятників є вандалізмом і те, що відбувається з українського боку будь-які акти проти пам’ятників – вони будуть відбудовані місцевою владою або вже відбудовані. Ми маємо знайти історичну правду, запустити процес ексгумації», - заявив він.

«В нас є абсолютно чітке розуміння і в мене і в пана президента (Польщі Анджея Дуди – УНІАН) – від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє одна сторона і це не Україна, не Польща, а Росія», - додав президент.