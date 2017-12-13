Дуда розповів про умови відновлення українських пам'ятників в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, за яких умов Польща може розглянути можливість відновлення українських пам'ятників на своїй території.

Про це він сказав у Харкові на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, яка транслювалася на телеканалі "112 Україна".

Зокрема, у президента Польщі запитали про особисте ставлення щодо відновлення на території Польщі пам'ятників бійцям Української повстанської армії (УПА), які були зруйновані в останні роки.

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Він сказав, що занепокоєний ситуацією, коли встановлені монументи щодо увічнення минулого ранять почуття інших людей.

"Мають бути проведені дослідження, має відбутися ексгумація. Треба встановити, чи в даному місці є могили, хто в цих могилах спочиває для того, щоб можна було це місце означити як могилу, приналежну комусь, хто загинув в боротьбі, встановити його прізвище і ім'я, дату народження і смерті, а це вимагає досліджень, і таким чином увічнювати тих, хто поліг чи загинув. Думаю, що це найкраща форма. Увічнювати треба конкретних осіб, які загинули, бо справа для всіх найбільш істотна", - заявив Дуда.

Лідер польської держави додав, що сьогодні у розмові з Порошенком щодо подій, які передували початку Другої світової війни, відбувалися під час неї і після неї, вони домовилися про те, що "закликаємо, аби не робити кроків в напрямку чергових увічнень, які не спираються на перевірені наукові докази".

"У багатьох випадках, щоб говорити про перевірені наукові докази, потрібні конкретні наукові дослідження, проведені експертами, маю на увазі насамперед ексгумацію. Ексгумація - це дуже важливий елемент. Я звернувся сьогодні до пана президента з дуже чітко сформульованим закликом, щоб ми могли подолати безвихідне становище, яке у цьому плані виникло у польсько-українських відносинах. Для того, щоб подолати цей глухий кут, треба повернути згоду на проведення ексгумацій", - наголосив Дуда.

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Він наголосив, що увічнення пам'яті може відбуватися тільки після проведених досліджень.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали.

За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій з дозволу місцевої влади як "нелегально встановлений".

Пізніше у Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника воїнам УПА було здійснено законно.

Разом з тим в МЗС України назвали провокацією руйнування пам'ятника воїнам УПА в Польщі.