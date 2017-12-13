Україна і Польща створять комісію із співпраці в історичних питаннях

Президент України Петро Порошенко заявив про плани щодо підвищення рівня комісії із співпраці в історичних питаннях. Тепер українсько-польську комісію будуть представляти віце-прем’єр-міністри країн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою сьогодні в Харкові.

«Ми домовилися з паном президентом (Польщі Анджеєм Дудою – УНІАН) найближчим часом підвищити рівень комісії із співпраці в історичних питаннях, звернутися до наших урядів. Рівень комісії має бути на рівні віце-прем’єр-міністрів. З нашого боку ми передбачаємо, що буде віце-прем’єр Розенко», - заявив президент України.

Порошенко висловив впевненість, що вдасться досягти достатньо швидкого і значного прогресу в цьому напрямку.

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«Ми очікуємо, що комісія збереться найближчим часом, і внаслідок ефективної розмови ми зможемо нарешті дати зелене світло для продовження процесу наукового вивчення, ексгумації, збереження пам’ятників, недопущення вандалізму», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що дійшов спільної думки з президентом Польщі Анджеєм Дудою, що історія не повинна впливати на стратегічний характер українсько-польських відносин.