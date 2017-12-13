У Харкові Порошенко і Дуда проводять переговори "віч-на-віч"

Президенти України та Польщі Петро Порошенко та Анджей Дуда проводять переговори у форматі «віч-на-віч» у Харкові. Про це повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте такожПорошенко і Дуда проведуть переговори у Харкові«Президенти України та Польщі проводять переговори віч-на-віч у Харкові», - написав він.

Повідомляється, що основною темою переговорів стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії.

Перед цим у Харкові Порошенко і Дуда вшанували пам'ять розстріляних НКВС польських офіцерів.

Українські та польські військові поклали квіти до Меморіалу жертвам тоталітаризму, загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Крім того, Порошенко та Дуда встали перед Меморіалом на коліна. При цьому глави держав обійшлися без виступів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, у Харкові проходить зустріч президента України Петра Порошенка та президента Польщі Анджея Дуди. Основною темою переговорів стануть питання двостороннього співробітництва, а також посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони, в тому числі у контексті протидії російській агресії.