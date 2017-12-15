Головування в ОЧЕС з 1 січня перейде від України до Вірменії - МЗС
Засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС завершилося урочистою передачею головування вірменській стороні.
Вірменія з 1 січня 2018 року розпочне головування в Організації чорноморського економічного співробітництва після піврічного головування України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерстві закордонних справ України.
«Триваюча російська агресія перешкоджає розвитку економічної співпраці в регіоні Чорного моря» - заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час 37-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС, яке відбулося у Києві 15 грудня 2017 року на завершення піврічного головування України в цій організації.
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Учасники заходу високо оцінили підсумки головування України та запевнили у їхніх намірах дотримуватись норм і принципів міжнародного права у розвитку економічної співпраці в рамках ОЧЕС, що має базуватись на повазі до територіальної цілісності та суверенітету країн у їхніх міжнародно визнаних кордонах.
Засідання завершилося урочистою передачею головування в ОЧЕС вірменській стороні, яке розпочнеться з 1 січня 2018 року.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Боднар заявив, що російська агресія в Україні негативно вплинула на співпрацю в рамках ОЧЕС.
Також він сказав, що позиція України щодо незаконності побудови Росією мосту через Керченську протоку до окупованого нею Криму не знаходить підтримки в Організації.