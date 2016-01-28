Україна відмовилась від участі у Генасамблеї ПАЧЕС у Москві
Українська делегація у Парламентській Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва відмовилася від участі у 47-й Генеральній Асамблеї ПАЧЕС, проведення якої заплановане на 28-30 червня 2016 року у Москві.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник постійної делегації у Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Людмила Денісова.
Це рішення ухвалили на засіданні Комітету у закордонних справах Верховної Ради.
Денісова нагадала, що Україна раніше, під час 46-Генасамблеї, попередила, що не братиме участі у заходах, які проходитимуть на території Росії, тому "проведення в Москві наступної Генасамблеї ПАЧЕС бойкотуватиме".
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"Вже підготовлено листа від голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана до міністра закордонних справ Павла Клімкіна з проханням дати доручення дипломатичним представництвам України за кордоном провести належну роботу щодо вироблення спільного підходу серед держав-членів Організації ЧЕС відносно відмови від участі у 47-й Генеральній Асамблеї ПАЧЕС", - розповіла вона.
Сьогодні на засіданні Комітету у закордонних справах народні депутати-члени Комітету одноголосно підтримали мою пропозиц...Опубликовано Людмила Денісова 27 января 2016 г.
Нагадаємо, раніше делегація України вчинила дипломатичний демарш у зв'язку з початком головування Росії в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).