Молдова ратифікувала угоду про обмін нелегалами з Україною

Парламент Молдови ратифікував Угоду про реадмісію з Україною. Про це повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на керівника Державної міграційної служби Максима Соколюка.

Читайте такожУкраїна та Швейцарія підписали оновлену угоду про обмін нелегалами"Документ встановлює принципи і норми регулювання процедури реадмісії осіб, які перебувають на території України і Молдови і порушили режим в'їзду/виїзду. Угода також визначає терміни перебування цих громадян у двох державах", - йдеться в повідомленні.

Угодою передбачено механізм взаємодії сторін під час здійснення процедури реадмісії.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп підписали угоду між Кабінетом міністріві урядом Молдови про реадмісію та імплементаційний протокол про порядок його реалізації, а також угоду про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

За інформацією прес-служби Кабміну, угода про реадмісію та імплементаційний протокол до неї визначають швидкі й ефективні процедури ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які перебувають на територіях України і Молдови нелегально.