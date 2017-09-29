Сейм ухвалив закон про обмін нелегалами між Польщею та Україною

У п'ятницю, 29 вересня, Сейм Польщі ухвалив закон про реадмісію (повернення іноземців, які незаконно перетнули кордон між Польщею і Україною. Про це повідомляє "Польське радіо".

Згідно інформації, закон містить положення, які регулюють реалізацію завдань, спрямованих на депортацію осіб, які нелегально перебувають на території однієї з країн.

"Мова йде про перелік прикордонних пунктів пропуску для прийняття людини назад", - сказав глава Управління з питань іноземців Рафал Рогаля.

Нагадаємо, в 2016 році з Польщі в рамках реадмісії та інших угод в інші країни було повернуто майже 20 тис. іноземців. Більшість з них (майже 17 тис.) відправили назад в Україну.

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Зазначимо, що реадмісія – це взаємні зобов'язання держав, які закріплюються в міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї із договірних сторін, або прибувши законно втратили підстави для легального перебування.