Віхи тижня: Тимошенко і Янукович – підступність і кохання, Єхануров на закланні і останній лицар Конституції

Коаліційні перемовини завершилися гучним розривом. Юрій Єхануров став жертвою так і не оформленого офіційно альянсу БЮТ і Партії регіонів. Віктор Ющенко позиціонував себе як останній лицар Конституції.

Боротьба за конституційні зміни завершилася безславно, втім, як і починалася. Партія регіонів неординарно використала паузу в переговорному процесі з БЮТ: 7 червня Віктор Янукович після відвідин Києво-Печерської лаври заявив про власну непохитну прихильність ідеї всенародних виборів глави держави і неможливості поспішного внесення змін до Конституції. Експерти не здогадуються про каталізатори демократичності Віктора Федоровича – одні шукають їх в Москві, інші у Вашингтоні. Варто відзначити, що Янукович не просто в черговий раз показав, що є основним утримувачем рейтингового капіталу Партії регіонів, але і несподівано виріс як політик.

Період короткочасного, але інтенсивного «облизування» регіоналів в засобах масової інформації дорого може обійтися бютівцам. Схоже, проти власної волі соратники Юлії Тимошенко, та і сама прем`єр, потрапили в пастку. Вони настільки захопилися переписуванням положень недосконалої Конституції, що проморгали вихід Януковича з-за столу переговорів. У результаті Юлія Володимирівна була вимушена вивалити на голови розслаблених в недільний вечір співгромадян власні роздуми про причини, що штовхнули її на переговори з регіоналами, про одноосібне протистояння кризі, яка пожирає країну по шматках, приправивши все заявою про готовність перемогти на президентських виборах. Фактично лідер БЮТ сама себе перехитрила, і тепер їй доведеться прикласти чималі зусилля для збереження рейтингових позицій. Адже переслідувачі не стануть робити поблажки на втому Тимошенко від спілкування з Януковичем. Арсеній Яценюк, наприклад, вже пообіцяв ініціювати референдум з питання внесення змін до Конституції. Втім, Арсенію Петровичеві, видно, і без того перейдуть голоси тих, хто розчарувався в Тимошенко.

Напевно, виросте рейтинг і Віктора Ющенка, який проявив себе як останній лицар Конституції в її нинішній редакції. Президент практично впродовж всього тижня обіцяв не допустити обрання свого наступника у Верховній Раді і не допустити "жуликів" до влади. Правда, кульбіт Януковича можна віднести скоріше до Божого промислу,ніж до сили переконання глави держави, але факт активізації Ющенка заперечувати не станемо.

Економічна криза в українських реаліях, як відомо, поводиться зовсім не по-джентльменськи, і плювати хотіла, що їй протистоїть жінка-прем`єр. Розраховувати на сплеск працездатності Верховної Ради в ситуації, що склалася, не доводиться, оскільки існуюча коаліція не має в своєму розпорядженні необхідних голосів для ухвалення рішень, а Партія регіонів навряд чи захоче навіть ситуативно співпрацювати з БЮТ напередодні старту президентської кампанії. Втішним призом для Юлії Тимошенко стало звільнення міністра оборони Юрія Єханурова, за яке проголосували 363 парламентарії. Якщо динаміка розставання глави уряду з міністрами збережеться, то ще до президентських виборів може скластися ситуація, коли Тимошенко протистоятиме кризі якщо не одна, то лише з парою-трійкою вірних міністрів.

До речі, переговори про конституційні зміни показали, що ідея закритих партійних списків себе вичерпала. Ситуація, коли три сотні парламентаріїв перебувають в щасливому невіданні щодо підсумків переговорів своїх лідерів, не додає ні стійкості політичній системі, ні авторитету державі. Деякі політики, котрі користуються особливою довірою у лідерів, були вимушені розплачуватися за свою інформованість постійною корекцією публічних заяв. З боку, якщо чесно, це виглядало дико і просто не солідно. Та і конституційні зміни, що пропонувалися, сильно були схожі на статут закритого акціонерного товариства, в якому засновниками стали двоє заклятих ворогів, що прагнули прописати нюанси співпраці максимально широко.

Володимир Литвин, що витратив немало сил на збереження політичного обличчя в умовах несанкціонованих переговорів про внесення змін до Конституції, постарається сформувати образ атланта, на плечах якого весь законотворчий процес. Боюся, в ситуації, що склалася, спікерові доведеться нелегко, до того ж оголошувати про участь в президентських виборах йому вже якось не з руки. Доведеться залишитися «на господарстві» у Верховній Раді, ситуація в якій стає все менш прогнозованою.

Стабільними для України залишаються хіба що проблеми в питаннях оплати газу, що йде з Росії. Засідання РНБО з цього питання 5 червня Юлія Тимошенко проігнорувала. Можливо, захопилася переговорами з Віктором Януковичем про створення широкої коаліції. Це і дозволило Віктору Ющенку виступити в ролі одноосібного рятівника країни і Європи, який відкрив сховища Нацбанку для виділення НАК «Нафтогаз України» необхідної для погашення заборгованості суми. Правда, методи пожежної команди в енергетичній сфері можуть спрацювати в теплу пору року, а ось до осені доведеться придумати щось дієвіше.

Євген Магда