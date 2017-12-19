Саакашвілі порівняв Порошенка і Януковича з пивом та горілкою

Одіозний політик Міхеїл Саакашвілі, відомий совими скандальними висловлюваннями, порівняв колишнього і нинішнього президентів нашої країни з алкоголем, від якого в України буде сильне похмілля. Про це він сказав в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

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"Є алкоголь. Ми всі знали, що Янукович бандит. Є віскі, коли ти п'єш горілку або віскі організм мобілізується, повстає, захист включається, тому що організм розуміє, що це отрута. Знаєте який самий небезпечний алкоголь? Пиво. Коли ти п'єш пиво - воно всього 12 градусів - організм думає, що це їжа, і ти приймаєш все більше і більше, і більше. Ось Янукович - це була горілка, це був віскі, це була бормотуха якась. Порошенко - це пиво", - сказав він.

Саакашвілі заявив, що усіма націоналістичними гаслами Порошенко "отруював організм України" і додав, що після пива буває найгірше похмілля.

Як повідомляв УНІАН, екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі поскандалив з начальником Шевченківського управління поліції Германом Приступою.