"Мент донецький": Саакашвілі поскандалив з поліцейським, що перешкоджав йому встановлювати сцену на Майдані (відео)

Екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який вчора намагався встановити на Майдані сцену, поскандалив з начальником Шевченківського управління поліції Германом Приступою, що перешкодив йому це зробити. Відео перепалки політик опублікував у себе в Facebook.

Саакашвілі зі своїми прихильниками в ніч на 17 грудня перекривав дорогу біля наметового містечка в центрі Києва. У них виникла сутичка з поліцією, і Саакашвілі почав заявляти, що Приступа п'яний. Той у свою чергу припустив, що Саакашвілі перебуває під дією наркотиків, чим добряче розлютила Саакашвілі.

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"Я тобі не шановний!", - заявив Саакашвілі, обізвавши поліцейського свинею.

Пізніше у Facebook одіозний політик продовжив висловлювати образливі коментарі у бік поліцейського.

"Ось обличчя цієї влади. В устілку п'яний донецький поліцейський, з характерним прізвищем Приступа, колишній глава поліції Горлівки, якого чомусь призначили главою поліції Шевченківського району Києва, намагався перешкодити нам ставити сцену для акції на Хрещатику. А ще, між справою, обізвав мене наркоманом, в кращих традиціях московської пропаганди. Ей, ви там, на Банковій, нікого крім донецьких ментів для ваших цілей не можете знайти?", - написав він.

Зазначимо, що на захист поліцейського відразу встали його колеги. Так, начальник управління Нацполиции Києва Андрій Крищенко у себе в Facebook написав, що пишається друдбой з таким поліцейським як Нападу і що всі його дії під час вчорашніх акцій були правильними.

"Так, поліція не дозволила встановити на проїжджій частині Хрещатика сцену для проведення акцій, оскільки це заважає руху транспорту. При цьому і Приступа, і всі поліцейські і нацгвардейцы, які забезпечували там порядок, гідно проявили себе під час чергової проковации Саакашвілі і його групи підтримки", - написав він.

Подібне звернення опублікував і народний депутат Антон Геращенко, а також радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі розповів, що жодних компромісів не буде в переговорах з владою.