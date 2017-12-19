У разі проведення виборів, до Ради пройшли б вісім партій - опитування

У випадку проведення виборів, до Верховної Ради потрапили б вісім політичних сил, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження щодо рейтингу підтримки партій і політичних лідерів у грудні 2017 року, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування показало, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися в середині грудня, то 6,5% респондентів проголосували б за партію «ВО «Батьківщина»; 5% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»; 4,1% – за партію «Опозиційний блок»; 3,9% – за партію «За життя»; 3,8% – за Радикальну партію Олега Ляшка; 3,3% – за партію «Громадянська позиція»; 2,8% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»; 2% – за партію «ВО «Свобода»; 1,4% – за партію «УКРОП»; 1,2% – за Аграрну партію; 1,2% – за партію «Рух нових сил»; 0,7% – за партію «Народний фронт»; 0,5% – за партію «Відродження»; 0,5% – за Соціалістичну партію; за інші партії проголосували б загалом 0,8%.

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Разом з тим 3,6% опитаних викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень, 17,1% – вирішили не брати участь у голосуванні, 38,7% – не визначилися, за кого голосувати, 2,8% – відмовилися відповідати на запитання.

Таким чином, якби ті, хто не визначився за кого голосувати, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 38% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині листопада):

17,2% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; 13,4% – за партію «Блок Петра Порошенка»; 10,7% – за партію «Опозиційний блок»; 10,2% – за партію «За життя»; 10,2% – за Радикальну партію О. Ляшка; 8,8% – за партію «Громадянська позиція»; 7,4% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»; 5,4% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»; 3,7% – за партію «УКРОП»; 3,2% – за Аграрну партію; 3,1% – за партію «Рух нових сил»; 1,8% – за партію «Народний фронт»; 1,4% – за партію «Відродження»; 1,4% – за Соціалістичну партію; за інші партії – загалом 2,2%.

КМІС проводив дослідження з 2 по 14 грудня 2017 року. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2039 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% — для показників, близьких до 25%; 2,0% — для показників, близьких до 10%; 1,4% — для показників, близьких до 5%.