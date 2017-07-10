Ставлення українців до Росії залишається кращим, ніж росіян до України - опитування

Ставлення населення України до Росії залишається кращим ніж ставлення населення Росії до України, кількість позитивно налаштованих українців зростає (лютий 2017 – 39%, травень 2017 – 44%).

Про це свідчать результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

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Опитування також показало, що ситуація в Росії прямо протилежна – кількість позитивно налаштованих до України зменшилась з початку року на 8 процентних пунктів (січень 2017 – 34%, травень 2017 – 26%).

Порівняно з лютим цього року кількість негативно налаштованих українців до Росії зменшилася, у лютому вона складала 46%, у травні – 37%. В Росії ця кількість збільшилася з 54% у січні до 59% у травні.

Порівняно з лютим 2017 р кількість українців, негативно налаштованих до Росії суттєво зменшилася у всіх регіонах, крім Східного: Західний (було 69%, стало 56%), Центральний (було 55% стало 42%), Південний (було 25% стало 19%). У Східному регіоні кількість негативно налаштованих до Росії практично не змінилася (було 16%, стало 19%, але ця різниця незначуща).

Довідка. З 20 по 29 травня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

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Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% — для показників близьких до 50%; 2,8% — для показників близьких до 25%; 2,0% — для показників близьких до 10%; 1,4% — для показників близьких до 5%.

«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 людини у віці 18 років і старше, в період 19-22 травня 2017 року.

В ході дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?»