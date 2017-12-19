Порошенко відреагував на ухвалення оновленої резолюції ООН щодо Криму

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення оновленої резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)».

Читайте такожТиск на РФ у питанні окупованого Криму посилюється - Клімкін

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента у Twitter.

"Вдячний справжнім друзям українського Криму – як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, на 72-ї сесії Генасамблеї ООН схвалено оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)", "за" проголосувало 70 країн, "проти" – 26, "утрималося" – 76.

В резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт, засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території та примусове переведення громадян України в російське громадянство», висловлюється вимога, аби Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Також висловлюється заклик, щоби російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Попередня резолюція Генасамблеї ООН 71/205 «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» була ухвалена в грудні 2016 року.