В ЄС відреагували на різке загострення на Донбасі: закликали Росію вплинути на бойовиків та відновити СЦКК

Європейський Союз через різке погіршення ситуації на Донбасі виступив із заявою, в якій закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів та відновити роль Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) у вирішенні критичних ситуацій на місцях.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідна заява речника ЄС була розповсюджена сьогодні в середу в Брюсселі.

«Гуманітарна ситуація та ситуація в сфері безпеки на сході України різко погіршилася. Там ми спостерігали найбільшу кількість порушень припинення вогню з лютого 2017 року, що стало причиною загибелі людей та знищення майна. Розташування збройних сил у безпосередній близькості до житлових районів та стрілянина з чи у напрямку критичної інфраструктури показує повну неповагу до життя людей. Життєво важливими є більші обмеження та подальші зусилля, щоби захистити постачання води та енергетичну інфраструктуру», - констатували в ЄС.

Речник ЄС наголосив, що необхідно поважати домовленості щодо припинення вогню, розведення військових сил та відводу важкого озброєння на місця зберігання, які можна перевірити. «Ми також нагадуємо, що дуже важливим є забезпечення повного, безпечного та безперешкодного доступу Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ та її технічного обладнання на всій території, яка передбачена її мандатом», - йдеться в заяві.

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В ЄС знову вказали на важливість виконання всіма сторонами Мінських домовленостей. «Ми очікуємо, зокрема, від Росії повного і негайного використання свого впливу на сепаратистів у цьому відношенні. Угода, досягнута сьогоднішньою Тристоронньою контактною групою щодо поновлення зобов'язань про припинення вогню у святковий період, є необхідним кроком, хоча негайне обмеження залишається обов'язковим», - заявив речник.

Він також зазначив, що вивід Росією свого контингенту з СЦКК також має серйозні негативні наслідки для підтримання припинення вогню та стабілізації лінії контакту. «Ми очікуємо, що обидві сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, з тим, щоб СЦКК міг відновити свою критичну роль у вирішенні серйозних проблем безпеки на місцях», - підкреслив речник.

Він знову констатував, що Європейський Союз продовжує підтримувати поточні дипломатичні зусилля з метою повного виконання Мінських домовленостей як основи для сталого політичного вирішення конфлікту на сході України, яке поважає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні покинути Україну через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю і координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії.

Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

Сьогодні раніше представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо», - підкреслив Марчук.