У Росії бояться, що з американської зброї будуть знищені бойовики на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації стурбовані, що з американських снайперських гвинтівок можуть бути знищені російські бойовики на Донбасі, які «обстоюють право говорити» російською мовою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова.

«Ми вкрай розчаровані інформацією про те, що Вашингтон видав ліцензію своєму неназваному виробнику озброєнь на поставку Києву великокаліберних снайперський гвинтівок. У Вашингтоні вперше оприлюднили факт передачі в Україну зброї», - сказала Захарова, додавши, що з квітня з США поставляються ручні гранотомети.

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«Те, що озброєння формально передаються не по державній лінії, а в рамках комерційних контрактів, у принципі нічого не змінює. Це лише камуфляж і спроба зовні змінити сприйняття. Саме офіційний Вашингтон дав відмашку на такі поставки, отже, взяв на себе всю відповідальність за наслідки», - додала вона.

Захарова вважає, що йдеться про «людей, які можуть загинути від американської зброї».

«Позиція нинішній київської влади нам добре відома ... Озброюючи її, США підштовхують до відновлення масштабного кровопролиття на Донбасі», - сказала Захарова.

На її думку, «Вашингтон стає співучасником вбивства людей, які повстали проти влаштованого націоналістами держперевороту в Україні і залишають за собою право і намагаються відстояти своє право говорити рідною мовою».

Як повідомляв УНІАН, у Державному департаменті США пояснили, що американські виробники зброї могли і раніше подавали заявки на отримання дозволу для продажу легкого озброєння Україні.

«Державний департамент США схвалив ліцензію на експорт в Україну на купівлю певних легких озброєнь і стрілецької зброї від виробників США", - сказала представник Держдепартаменту Хезер Науерт.

«Документи Держдепартаменту свідчать, що Україна купувала невелику кількість цього озброєння протягом кількох років як до, так і після російської анексії Кримського півострова у 2014 році», - йдеться в повідомленні.

Науерт сказала, що Держдепартамент 13 грудня повідомив Конгрес про відповідне рішення. Вона додала, що уряд США не продавав зброю безпосередньо українському уряду, але дозволяв Україні купувати в американських виробників.

Дозвіл на продаж зброї поширюється на напівавтоматичну і автоматичну зброю, включаючи зброю 50-го калібру. Він також включає у себе бойові гвинтівки, глушники, приціли та інші частини.

Науерт заявила, що уряд США безпосередньо не надавав Україні летального оборонного спорядження, але також не виключив можливість цього в майбутньому. Експортери з США можуть подавати заявку для ліцензії на прямі комерційні продажі у будь-який час, і ці заявки розглядаються Держдепартаментом у кожному конкретному випадку.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що, якщо США поставлять зброю в Україну, то російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».