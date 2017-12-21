Затриманий чиновник Кабміну працював на ГРУ російського Генштабу - СБУ (відео)

Затриманий за співпрацю з російськими спецслужбами чиновник секретаріату Кабінету міністрів України Станіслав Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ Генштабу збройних сил Росії.

Про це йдеться у коментарі заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, розміщеному на сайті Служби безпеки України.

Він зауважив, що СБУ викрила та припинила протиправну діяльність громадянина України, який працював на спецслужби РФ. «У ході досудового розслідування задокументовано діяльність співробітника Кабміну, який на виконання завдань представників спецслужб Росії, а саме - Головного розвідувального управління збройних сил РФ збирав службову інформацію Кабміну», - заявив Маяков.

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За словами заступника начальника Головного слідчого управління СБУ, чиновник Кабміну збирав інформацію щодо закордонних поїздок та закордонних переговорів прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана час особистих зустрічей, а також з використанням електронної пошти передавав її представникам російської спецслужби.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. «Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб країни-агресора. Правоохоронні органи встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження», - говорилося в повідомленні СБУ.

Оперативники СБУ задокументували, що чиновник за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур, отримані дані він передавав кураторам через електронні канали зв'язку. «За сприяння керівництва українського уряду агента російських спецслужб співробітники СБУ затримали на робочому місці», - повідомили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.