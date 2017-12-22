Війну Україна ще не виграла, але перемога точно попереду - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що війну, розв'язану Російською Федерацією, Україна ще не виграла, але перемога точно попереду.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України.

"Забезпечення міжнародної підтримки України, її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, зміцнення міжнародної коаліції на підтримку нашої з вами боротьби проти російської агресії я вважаю одним з головних трьох своїх пріоритетів поряд з розбудовою українських Збройних сил і поряд з рішучим прогресом у здійсненні реформ", - наголосив Порошенко.

"І недооцінки дипломатичного фронту Україна ніколи більше не допустить. Наші з вами перемоги на цьому фронті дійсно є беззаперечними, а підтримка України та її незалежності на міжнародній арені сьогодні є безпрецедентною з точки зору історії і правди. Хоча, разом з тим, я далекий для того, щоб недооцінювати агресора, який як на військовому, так і на дипломатичному фронті бореться з нами. І попри виграні дипломатичні битви хочу заявити, що війну ми з вами ще не виграли, але перемога точна у нас попереду", - заявив президент.