Україна успішно випробувала ракетний комплекс "Вільха"

В Україні успішно провели випробування ракетного комплексу «Вільха». Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав президент України Петро Порошенко.

Читайте такожВ Україні необхідно створити виробництва ракет і боєприпасів - Порошенко"Вітаю усіх українців з успішним випробуванням українського ракетного комплексу «Вільха». Щойно отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль!" - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2016 року радник міністра оборони Юрій Бірюков заявив, що українські військові провели перший запуск нової ракети. При цьому він зауважив, що інформація про те, якого типу була ця ракета, засекречена.

У свою чергу військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, це були випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч». "Робоча назва комплексу «Вільха». Пуски відбулися на полігоні під Одесою – в місці, де такі випробування проводилися вперше", - зазначив він.