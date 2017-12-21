"Летальне ембарго для України знято. Чекаємо на Джавеліни" - в США прокоментували рішення Трампа

Президент США Дональд Трамп вперше вирішив схвалити надання летального військового устаткування Україні. Про це заявив сенатор Роб Портман, коментуючи схвалення США ліцензій на продаж летальної зброї Україні, передає Голос Америки.

Читайте також"Джавеліни" Україні відтепер офіційно зможе продавати КанадаЗаконодавець наголосив, що рішення припиняє фактичне ембарго на постачання летальної зброї Україні, введене за часів попереднього президента Барака Обами.

"Це рішення, хоча і давно назріле, закінчить фактичне ембарго адміністрації Обами проти України і надасть доступ Україні до інструментів, яких вона потребує, щоб себе захистити", - наголосив він.

"Надання летального устаткування Україні надішле чіткий сигнал про те, що Америка підтримує народ України в майже чотирирічній боротьбі за демократію, процвітання та незалежність України перед лицем російської агресії", - наголосив він.

Сенатор Портман також висловив сподівання на розширення допомоги Україні вже на урядовому рівні. "Будучи співзасновником і співголовою групи підтримки України в Сенаті і автором декількох законодавчих положень, включаючи надання летальної допомоги і створення Ініціативи з безпекової допомоги Україні, я сподіваюсь, що прийняте рішення відкриє двері до повного втілення законодавства, прийнятого обома партіями, яке допоможе українцям захиститись від російської агресії", - наголосив він.

Схвалення ліцензій відкриває шлях і до постачання "Джавелінів", переконаний колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер. "Рушниці, схвалені для комерційного продажу не "Джавеліни", на які всі очікували, але, щонайменше, штучний Рубікон стосовно летальної зброї перейдено і, сподіваюсь, що прийдуть і "Джавеліни" (можливо без розголосу?), - зазначив Карпентер у "Твіттері".

Низка конгресменів США підкреслили, що рішення про надання зброї Україні давно назріле.

"Рішення давно назріле і Конгрес підтримує його вже роками. Давно пора Україні отримати необхідні ресурси та зброю, щоб захиститись від російської агресії", - заявив конгресмен Адам Кінзінгер в "Твіттері".

"Це - чудовий і давно назрілий крок, щоб допомогти Україні захиститись від російської агресії". Так відреагував конгресмен Майк Геллегер на рішення Трампа.