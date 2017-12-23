"Сила стримує агресора": посол України привітав рішення США про постачання зброї до України

14:09, 23 грудня 2017
Політика
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"Україна, як суверенна країна, має легітимне право на закупівлю та отримання оборонних озброєнь, у тому числі летальних", - зазначив посол.

Ілюстрація / REUTERS

У Сполучених Штатах Америки остаточно визначилися з продажем Україні озброєння, в тому числі летального. Про це посол України в США Валерій Чалий написав у Facebook.

"Нарешті! Наші стратегічні партнери - США остаточно визначилися: Україна, як суверенна країна, має легітимне право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. Це - справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру. Слабкість провокує агресора. Сила - його стримує і примушує до миру", - заявив Чалий.

"Дякую всім, хто наближав це рішення, яке буде мати довгостроковий вплив не тільки на розвиток стратегічного партнерства України та США, але й на забезпечення безпеки в Європі", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал".

Український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

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Теги: #зброя США для України#ракети США для України#літальна зброя