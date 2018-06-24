Черномирдін наостанок заспівав Україні дуетом з Бабкіною (фоторепортаж)

На вчорашньому урочистому прийомі з нагоди державного свята Російської Федерації – Дня Росії Віктор Черномирдін останній раз з’явився на публіці в статусі Надзвичайного і Повноважного посла РФ в Україні. (Вчора президент Росії Дмитро Медведєв своїм указом звільнив Віктора Черномирдіна з посади та призначив його своїм радником, спеціальним представником президента з питань економічного співробітництва з державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав).

За даними ЗМІ, причиною відставки Черномирдіна став стан здоров’я посла. "Він досить серйозно захворів, до того ж дається взнаки поважний вік. У певні періоди це навіть заважало йому виконувати обов`язки посла", - повідомило видання Комерсант-Україна з посиланням на джерело. Черномирдін сам ще взимку подав прохання про відставку, але Медведєв досі тягнув з указом через ноту МЗС України, яку в лютому 2009 року російському послу вручив міністр Володимир Огризко, й у Москві побоювалися, що “несвоєчасна” відставка може бути розцінена як поступка українській стороні.

Прощальний вихід на публіку Віктора Черномирдіна у Києві більше нагадував ностальгічні збори нового-старого українського політикуму.

До російського посольства завітали колишній президент Леонід Кучма з дружиною...

...колишній спікер Верховної Ради, а нині – “найпринциповіший” нардеп від НУ-НС Іван Плющ...

...колишній та чинний спікер ВР Володимир Литвин, якому вочевидь вдалося зберегти дуже добрі стосунки з колишнім Президентом України...

...майже колишня секретар РНБО Раїса Богатирьова (якщо вірити неофіційній інформації, Віктор Ющенко збирається провести рокіровку, помінявши місцями її та Юрія Єханурова).

Умовно нова, тобто "свіжоспечена" політеліта також була представлена, скажімо так, обличчями, до яких країна звикла роками. До Черномирдіна завітала чинна голова Секретаріату Ющенка Віра Ульянченко.

Екс-посол заспівав для поважної публіки дуетом з невя`нучою Надією Бабкіною.

Та наостанок хазяйським оком окинув експонати, призначені для церемонії відкриття нової будівлі Російського центру науки і культури.

Тим часом у пресі обговорюються можливі кандидати в наступники Черномирдіна. Найбільш вірогідним називають 59-річного заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна, який у відомстві є куратором відносин з Україною.

Ганна Ткаченко

Фото Олександра Синиці / УНІАН