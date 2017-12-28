Порошенко пообіцяв створити "музей окупації" в підвалах Донбасу, де тримали полонених

Українська влада створить музей окупації в місцях утримання заручників на Донбасі після його звільнення і повернення. Президент України Петро Порошенко пообіцяв також підтримувати тих, чиї родичі поки залишилися на окупованій території.

Про це він заявив в аеропорту Харкова, повідомляє його прес-служба.

«Ми будемо підтримувати тих, чиї родичі залишилися в окупованій Макіївці, в тюрмах і колоніях, у підвалах Донбасу», - підкреслив президент.

Президент також зазначив, що звільнені українці побачили, як їх зустрічає вся країна.

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«В окупованій Горлівці, де вони почали свій день, майорів український прапор та співали український гімн. Ми пообіцяли, що і український прапор, і український гімн точно повернуться на окупований Донбас, в окуповану Горлівку, повернуться в звільнений Крим. Це може бути нашими з вашими зусиллями», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.