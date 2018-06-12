Віхи тижня: Тимошенко у пошуках передвиборчого образу, доля соціаліста і погані передчуття Литвина

Юлія Тимошенко пообіцяла народу України будь-яку політичну модель, яку той обере. Віктор Ющенко за звичкою розкритикував уряд і здивував новим призначенням в СБУ. Володимир Литвин прагне скоріше призначити дату президентських виборів і не допустити дострокового переобрання Верховної Ради.

Прем`єр-міністр продовжила практику телевізійних бенефісів, що дозволяють довести населенню країни її версію того, що відбувалося за столом переговорів з Партією регіонів. У стилістиці «Прийшла і говорю», більше властивій її подрузі Аллі Пугачовій, Юлія Володимирівна вміло нарікала, що чоловіки-політики залишили її наодинці з економічною кризою, але пообіцяла не опускати рук. До того ж Тимошенко провела щось подібне до політичного лікнепу, висловлюючи з телеекрану спрощене розуміння відмінностей між президентською і парламентською республіками. З ентузіазмом комівояжера-початківця лідер БЮТ просить співгромадян віддати їй свої голоси, щоб, володіючи реальною владою, визначитися, яка модель управління краща для країни.

Ось тільки соратники чомусь постійно підводять леді в білому. Минулого тижня відзначився бютівець Віктор Лозинський, який у Кіровоградській області разом з тамтешнім прокурором і начальником міліції до смерті «затримав» місцевого жителя, який здався їм підозрілим. Обставини інциденту залишаються до кінця нез’ясованими, хоча деякі речі є очевидними до завершення розслідування: багато з того, що ми чули про латифундистів у Латинській Америці, приживається на українській землі, а парламентарії не стануть здавати свого колегу.

Дивовижним кадровим призначенням порадував Віктор Ющенко. Андрія Кислинського, який на посту заступника глави президентського секретаріату демонстрував вражаючу обізнаність щодо кола спілкування і намірів Юлії Тимошенко, призначено заступником глави СБУ. За словами його нового шефа, Валентина Наливайченка, Кислинський займатиметься гуманітарними питаннями, зокрема, Голодомором. Дивні справи творяться на Володимирській: то заступника Генерального прокурора незаконно прослуховують, то намагаються стати практично цивільним відомством. Чудеса, та й годі.

Мабуть, щоб боротьба з кризою не здавалася виборцям легкою, Юлія Тимошенко знову ускладнила собі завдання. З уряду під акомпанемент звинувачень у корупції вичавили міністра транспорту і зв`язку Йосипа Вінського, який ще кілька років тому був «сірим кардиналом» Соцпартії з чудовим прізвиськом «Коба». Йосип Вікентійович не став чіплятися за затишне крісло вельми хлібного міністерства, можливо, розраховуючи, що парламент не прийме його відставку. Зате Вінський не став зволікати з відставкою з поста заступника голови партії «Батьківщина», який він одержав після розставання з Олександром Морозом. Знаючі люди стверджують, ніби причина розбрату між прем`єром і колись улюбленим міністром зовсім не політичні розбіжності, а банальні розбіжності в питаннях фінансових.

Але не всі колишні соціалісти однаково корисні. Наприклад, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, схоже, вже зализав рани, нанесені німецькими поліцейськими його самолюбству в аеропорту Франкфурта. Юрій Віталійович по-хамськи пожартував на адресу Арсенія Яценюка (той пробачив колишнього соратника по НУ-НС, і пообіцяв не миритися з хамським навішуванням ярликів) і висловив готовність агітувати за Юлію Тимошенко під час президентської кампанії. Подібні реверанси, звичайно, лестять самолюбству Юлії Володимирівни куди більше, ніж пасаж Луценка про необхідність прем`єра вибирати поміж бандитами і імпотентами для ухвалення законів. Втішно відзначати, що себе Луценко вважає головною перешкодою на шляху створення широкої коаліції.

Судячи з того, що передвиборчий штаб Партії регіонів очолив Микола Азаров, соратники Віктора Януковича не поспішатимуть повертатися за стіл переговорів з БЮТ. Сам Віктор Федорович вже практично дав згоду на проведення президентських виборів 17 січня 2010 року. Микола Янович розповів, що, виявилось, Тимошенко зовсім не проти проведення спарених виборів Президента і Верховної Ради 25 листопада поточного року. Не виключено, вся справа в тому, що Юлії Володимирівні не вдалося переконати ЄС надати Україні фінансову допомогу для розрахунків за газ. На початку кожного місяця ми чуємо браві заяви урядовців і бачимо, як кошти для оплати Газпрому наскрібаються по засіках. Хоча Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу не виключає можливості повторення газової кризи в найближчі тижні, грошей на оплату поточних поставок газу Україні Євросоюз виділяти не став.

Тонко відчуває неприємну політичну кон`юнктуру Володимир Литвин. Пригадується, після провалу ідеї зі створенням «ширки» спікер радив депутатам трохи помовчати і постаратися донести свою позицію народу. Сам Володимир Михайлович не тільки випробував ходові якості нового українського танка «Оплот», але й закликав до створення уряду національного порятунку. Литвину, схоже, не подобаються «нашоукраїнські» маневри навколо перебування у складі коаліції, і він намагається знайти протиотруту від дострокових парламентських виборів. Втім, якщо голова Верховної Ради залишиться у цій позиції сам на сам, йому доведеться змиритися з необхідністю знову випробувати ступінь довіри виборців.

Євген Магда