Будапешт не сприятиме проведенню засідання Україна-НАТО - голова МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони.

Про це він заявив після зустрічі з головою Товариства угорською культури на Закарпатті і народним депутатом Верховної Ради Василем Брензовичем пише Радіо Свобода.

Сійярто повідомив, що позиція Угорщини, як і раніше, залишається незмінною: Будапешт не підтримає євроінтеграційні прагнення Києва, поки ним "порушуються" європейські і міжнародні права.

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Як стверджує угорський міністр, Угорщина готова до консультацій та укладення домовленостей із Києвом у питанні закону про освіту, але лише у випадку, якщо їхній зміст збігатиметься з інтересами та бажанням угорської меншини на Закарпатті.

Міністр зазначив, що офіційний Будапешт і надалі розглядає освітній закон України як такий, що спрямований проти міжнародних та європейських норм, двосторонніх домовленостей і базового договору між Угорщиною та Україною.

За словами Сійярто, це все співпадає з очікуваннями Євросоюзу, згідно з якими, вже здобуті нацменшинами права не можна відбирати.

Міністр додав, що із часу ухвалення рішення Венеційською комісією жодних консультацій між українською владою, урядом Угорщини та представниками угорської меншини на Закарпатті не було.

Він наголосив, що в Будапешті з тривогою слідкують за подальшим розглядом у Верховній Раді законопроектів, які, на його думку, дискримінують права нацменшин. Сійярто сказав, що вже розпочалася попередня робота щодо підготовки закону про середню освіту в Україні, але стосовно цього не було консультацій із Угорщиною та закарпатськими угорцями.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

8 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок, згідно з яким рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.