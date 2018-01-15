Угорщина побачила підготовку нових "обмежень" прав меншин в Україні: готується виступити проти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наголошує, що його країна готується виступити проти нових ініціатив Києва щодо «обмеження» прав угорської національної меншини в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Угорщини.

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Зазначається, що глава МЗС Угорщини, говорячи про заплановане ухвалення нового законодавства в Україні, яке «ще сильніше обмежить права меншин в Україні», заявив, що «ситуація має надзвичайно серйозний характер, якщо брати до уваги той факт, що ніхто всерйоз не сприйняв небезпеку, яку створює закон про освіту в Україні».

«Замість того, аби пом'якшити конфлікт, Україна зробила додаткові пропозиції щодо обмеження використання мови та громадянства. Так, в обов'язковому порядку потрібно буде демонструвати український переклад діалогів під час театральних вистав, також потрібно буде угорські газети друкувати двома мовами», - заявив Сійярто.

За його словами, угорський уряд «буде чинити спротив останнім заходам з такою ж наполегливістю, як він робив це проти закону про освіту».