У Порошенка назвали імена потенційних кандидатів у члени ЦВК

У списку потенційних майбутніх членів Центральної виборчої комісії, який президент України Петро Порошенко передав на затвердження до Верховної Ради, - 13 прізвищ.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Зокрема, від "Блоку Петра Порошенка" – п'ять кандидатів, від "Народного фронту" – три, від решти парламентських фракцій – по одному. Представника немає лише від "Батьківщини".

Прес-служба президента оприлюднила список із 13 прізвищ:

Басалаєва Алла Валентинівна ("Відродження"),

Бернацька (до заміжжя Севастьянова) Наталія Іларіонівна ("Народний фронт),

Вербенський Михайло Георгійович ("БПП"),

Єфремова Ірина Олексіївна ("Народний фронт"),

Желтова Ольга Миколаївна ("БПП"),

Кустова Світлана Миколаївна ("БПП"),

Лотюк Ольга Степанівна ("БПП"),

Плукар Віталій Володимирович ("БПП"),

Радченко Євгеній Володимирович ("Самопоміч"),

Синиця Надія Любомирівна,

Сліпачук Тетяна Володимирівна ("Воля народу"),

Шипілов Леонті Миколайович ("Народний фронт"),

Юзькова Тетяна Леонідівна (Радикальна партія Олега Ляшка).

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Хто очолить ЦВК, поки що невідомо. Джерела "Української правди" називають дві кандидатури й обидві від "БПП" - Ольга Желтова або Світлана Кустова. Заступником голови ЦВК може стати Наталія Бернацька (Севастьянова) від "Народного фронту".

Нагадаємо, ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017-го – і 13-го члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс до Верховної Ради подання на звільнення 12 із 15 членів ЦВК та призначення 11 нових членів Центрвиборчкому. Тоді йшлося про Аллу Басалаєву (кандидатура "Відродження"), Михайла Вербенського, Ольгу Желтову, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря (кандидатури БПП), Романа Гребу, Леонтія Шипілова, Надію Синицю, Олега Конопольського (кандидатури "НФ") та Євгена Радченка (кандидатура "Самопомочі").

18 січня 2018 року фракція "Народний фронт" обрала три кандидатури до ЦВК: Ірину Єфремову, Леонтія Шипілова й Наталю Бернацьку (до заміжжя Севастьянова).

23 січня 2018 року президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.