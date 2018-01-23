Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК

Президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) та лист про звільнення з посади членів Центрвиборчкому у зв’язку із закінчення терміну і строку їх повноважень.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, президент підписав відповідні документи під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

«Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - зазначив президент.

Він наголосив, що питання формування нового складу Центральної виборчої комісії обговорюється вже дуже давно. За словами Порошенка, фракції дуже активно обговорювали це питання, але процес підбору кандидатів затягнувся.

«Сьогодні я радий, що нарешті всі фракції внесли кандидатури, які відповідають всім критеріям. Я їх включив до складу подання», - повідомив президент.

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Він нагадав, що основним критерієм був новий склад ЦВК.

Глава держави також зауважив, що мав можливість обговорити питання формування нового складу Центрвиборчкому з представниками неурядових та громадських організацій. Порошенко зазначив, що вони також підтримують якнайшвидше оновлення ЦВК.

«Я впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. І тому висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур і спецперевірок парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, у 13 із 15 членів ЦВК закінчився семирічний термін повноважень.

3 червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому.

Наприкінці вересня минулого року представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані президентом кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.