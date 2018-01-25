Полонені і відведення підконтрольних РФ сил на Донбасі: Волкер розповів, про що говоритиме із Сурковим

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розповів, що збирається обговорити відведення підконтрольних Росії сил на Донбасі і звільнення заручників із помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Перш за все, щодо зустрічі з паном Сурковим, я сподіваюся викласти бачення США щодо того, що ми можемо зробити, щоб пришвидшити завершення конфлікту. Це вимагатиме від Росії рішення про відведення своїх сил. А підконтрольні сили, які там є, зрештою мають бути розформовані", – сказав Волкер.

Крім того, спецпредставник Держдепу США збирається обговорити із Сурковим звільнення заручників.

Читайте такожВолкер не вірить, що РФ має намір окупувати всю територію України

"Багато людей досі утримуються на окупованих територіях, і, як ви вже сказали, прямо в Росії. Звичайно, я планую порушити це питання. Не думаю, що це те, чим пан Сурков займався особисто, але сподіваюся, що вони передадуть повідомлення, що важливо продовжувати звільнення утримуваних осіб з обох боків як крок для зміцнення довіри і підґрунтя для досягнення порозуміння", – зазначив Волкер.

Як відомо, 23 січня з спеціальним представником США Куртом Волкером зустрівся голова Генштабу та головнокомандуючий Збройних сил України Віктор Муженко.

В той самий день президент Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили питання, що стосуються проблем на Донбасі.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, подорож скасовано через погіршення погодних умов.

26 січня може відбутися зустріч спеціального представника США з питань України Курта Волкера та радника президента Росії Владислава Суркова.