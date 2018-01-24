Волкер запевняє, що не буде вести переговори про Україну з РФ без взаємодії з Києвом
В Об'єднаних Арабських Еміратах спецпредставник США повинен зустрітися з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.
Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер запевняє, що не буде вести переговори про Україну з Російською Федерацією без взаємодії з українською владою.
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Як повідомив американський дипломат у мікроблозі Twitter, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.
"США не вестимуть переговори про Україну без України", - наголосив Волкер.
У цьому зв'язку дипломат підкреслив, що підтримує тісно взаємодію з українською стороною, і зокрема з Адміністрацією президента України, Міністерством закордонних справ України та українським парламентом. Також Волкер повідомив про взаємодію з колегами з Франції та Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.
I told @PolianskaRS of @RFERL that the U.S. will not negotiate about Ukraine without Ukraine. I stay closely coordinated with my Ukrainian counterparts in @TheBankova, @MFA_Ukraine + @ua_parliament and my