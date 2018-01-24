Волкер запевняє, що не буде вести переговори про Україну з РФ без взаємодії з Києвом

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер запевняє, що не буде вести переговори про Україну з Російською Федерацією без взаємодії з українською владою.

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Як повідомив американський дипломат у мікроблозі Twitter, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.

"США не вестимуть переговори про Україну без України", - наголосив Волкер.

У цьому зв'язку дипломат підкреслив, що підтримує тісно взаємодію з українською стороною, і зокрема з Адміністрацією президента України, Міністерством закордонних справ України та українським парламентом. Також Волкер повідомив про взаємодію з колегами з Франції та Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.