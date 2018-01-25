Суд у справі про держзраду Януковича допитав Чубарова (відео)

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича розпочав допит народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Читайте такожСуд про держзраду Януковича допитав екс-керівника Криму МогильоваЯк передає кореспондент УНІАН, на засіданні Оболонського райсуду Києва Чубаров повідомив, що ситуація в Криму наприкінці лютого 2014 року була вкрай напруженою.

За його словами, проросійські сили поширювали на півострові чутки про спалені автобуси з кримчанами, які поверталися з київського антимайдану.

Окрім того, Чубаров розповів, що наприкінці січня через посередника з ним намагався зв'язатися помічник президента Росії Владислав Сурков. Чубаров зазначив, що готовий був обговорювати з Сурковим лише питання, що стосувалися кримських татар.

За словами Чубарова, 26 лютого 2014 року на мітингу біля Верховної Ради АР Криму зібралося 12-15 тис. осіб, які прийшли за закликом Меджлісу і з гаслами: "Крим - це Україна".

Також там почали збиратися проросійські мітингувальники. Спочатку їх було небагато - 2-3 тисячі. Потім під'їхали автобуси із Севастополя, де проросійські акції почалися на три дні раніше. Після цього кількість проросійських активістів збільшилась до близько 16 тис.

Між мітингувальниками почалися словесні перепалки і дрібні сутички, але, за словами Чубарова, після 14.00 ситуація загострилася: у натовпі проросійських помітили двох людей з автоматами.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.