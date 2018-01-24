На допиті Парубія адвокати Януковича ставили питання, які не стосуються справи про держзраду

Колегія суддів Оболонського районного суду м. Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, завершила допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія, який в часи Революції гідності був комендантом Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, допит Парубія - свідка сторони обвинувачення - тривав понад дві години.

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Спочатку суд надав для захисників Януковича одну годину для допиту Парубія, а згодом додав ще півгодини. Проте, навіть додатковий час, наданий судом, адвокати Януковича використали для запитань, які не стосуються предмету розгляду у суді, а саме державної зради Януковича.

Адвокати, серед іншого, ставили запитання: чиєю маріонеткою є Парубій, якщо він стверджує, що Янукович був маріонеткою Кремля, або чому Парубій не взяв керування державою на себе, “коли 1 січня поточного року президент Порошенко зник у невідомому напрямку”.

Крім того, адвокати Януковича запитували у Парубія, чи була на Майдані зброя, на що спікер відповів, що чув про зброю на Майдані, але сам особисто нікого зі зброєю там не бачив.

Подібні запитання захисників Януковича викликали протест у сторони обвинувачення, а також декілька зауважень зробив адвокатам головуючий суддя Владислав Дев’ятко, який закликав адвокатів ставити питання по суті справи і, зокрема, щодо обставин, які викладені в обвинувальному акті.

Зокрема, суддя Дев’ятко на питання адвоката Віталія Сердюка щодо президента України Петра Порошенка зазначив: “Ваше почуття гумору вражає, але тут не цирк-шапіто. Це питання знято”.

Крім того, адвокати Януковича намагалися довести, що за кровопролиття 18-20 лютого 2014 року під Революції гідності у Києві несуть відповідальність саме керівники Майдану, зокрема, і Парубій.

Вони стверджували, що силове протистояння в ці дні провокували саме очільники Майдану, які наказали учасникам акції протесту підніматися до урядових будівель, щоб їх захопити. На що Парубій відповів, що атакувати «майданівців» почали правоохоронні органи, використовуючи при цьому травматичну зброю, сльозогінний газ та “тітушок”, які, в свою чергу, вже застосували вогнепальну зброю.