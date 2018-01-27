У МЗС Польщі роз’яснили, кого каратиме закон про "бандеризм"

Польські дипломати зазначили, що процес законодавчого проведення цього правового акту ще не було завершено.

Закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології" стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".

Про це ідеться в комюніке Міністерства закордонних справ Республіки Польща щодо коментаря МЗС України.

"За задумом ініціаторів, законопроект має протидіяти запереченню або применшенню відповідальності виконавців злочинів, скоєних формуваннями, що колаборували з III Німецьким Рейхом.

Стосується він тільки осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують такі злочини. Наголошуємо, що наукова і художна діяльність в розумінні обговорюваного закону не є злочином", - ідеться в заяві польського МЗС.

Польські дипломати зазначили, що процес законодавчого проведення цього правового акту ще не було завершено.

МЗС Польщі наголосило, що польська сторона підтверджує своє прагнення до побудови стратегічного партнерства з Україною, "проте це партнерство, про що ми багато разів наголошували, повинно покладатися на базисі правди".

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Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології".

Ухвалений закон стосується визначення злочинів українських націоналістів та українських організацій, що співпрацювали з Третім рейхом, а також можливості запуску, відповідно до ст. 55 закону про Інститут національної пам’яті Польщі, кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують ці злочини.

У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".