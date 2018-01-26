Сейм Польщі ухвалив закон про заборону "бандерівської ідеології"

Закон дає визначення «злочину українських націоналістів та українських формувань, що колаборували з ІІІ Рейхом».

Польський Сейм проголосував за закон партії Kukiz'15 про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.

Як повідомляє «Польське радіо», про це у Twitter повідомив лідер цієї партії Павел Кукіз.

Читайте такожУкраїна вестиме діалог з Польщею щодо історичного минулого на основі дружніх відносин - Клімкін«Сейм щойно проголосував за закон Кукіз’15, що забороняє пропагування бандеризму у Польщі! Ми чекали від 6 липня 2016 року і дочекалися! Нарешті!», - зазначив він.

В цілому, законопроект підтримали 279 польських депутатів. Усього в парламентській залі голосувало 414 народних обранців з 450. Проти ухвалення закону проголосували лише 5 депутатів. 130 парламентарів – утрималися, 45 – не голосували.

Законопроект дає визначення злочину українських націоналістів та українських формувань, що колаборували з ІІІ Рейхом і вводить можливість відкриття на підставі закону про Інститут національної пам’яті Польщі кримінальних проваджень проти осіб, котрі заперечують скоєння цих злочинів.

«Не хочемо цього у Польщі; хочемо, аби до ідеології, якими досі Інститут національної пам’яті займався у галузі освіти, протидії та покаранню, крім нацистської, гітлерівської та комуністичної, підлягала також ця ідеологія українських націоналістів та українських формувань, що колаборували з ІІІ німецьким Рейхом», - заявив у четвер в Сеймі депутат партії Кукіз’15 Томаш Жимковський.

Нагадаємо, у липні 2016 року Сейм Польщі проголосував за резолюцію "Про встановлення 11 липня Днем пам’яті поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА".