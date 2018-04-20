Людям Литвина соромно за те, що вони взяли у список керівника Метробуду

Нещодавно УНІАН опублікува інтерв’ю з директором “Київметробуду” Володимиром Петренком, якого його однопартійці, звернувшись до Тервиборчкому вже після оголошення результатів голосування, виключили зі списку. Пізніше Володимир Петренко, який подав адміністративний позов до Шевченківського райсуду, 3 квітня був поновлений у депутатських списках, а 10 квітня Апеляційний суд столиці підтвердив рішення Шевченківського райсуду. Тож Володимир Петренко став депутатом Київради.

Петренко звинувачував своїх колег по партійному списку в тому, що вони хочуть провести в міськраду замість нього людей, котрі опинилися за прохідною рискою. Сьогодні ми надаємо слово політичному опонентові Петренка, лідеру київського блоку Литвина, заступнику київського міського голови Віктору Пилипишину.

Володимир Петренко розповів УНІАН, до якої рокіровки вдалася Ваша політична сила, щоб провести в Київраду замість нього інших більш платоспроможних депутатів. Яка Ваша версія того, що відбулося?

Володимиру Івановичу слід було таку активність виявляти до 26 березня - виступати в пресі, на телебаченні. Тоді, можливо, і результати були б інші. А особливо треба було активніше працювати в тих районах, за якими він був закріплений як кандидат у депутати і де він вибори провалив. Це Деснянський та Дніпровський райони. Вона дали найгірші показники блоку Литвина по місту Києву. У цих показниках і проявилася "повага" до Петренка як до почесного громадянина Києва та Героя України.

Ось воно – моральне обличчя Володимира Івановича Петренка. Ми, до речі, досі ніде - ні в пресі, ні на телебаченні - не сказали про нього жодного слова і не характеризували його поведінку. У нас є мораль, а в нього вона відсутня.

Ваші спроби виключити Петренка зі списку все ж таки виглядали теж не вельми благородно...

Давайте читати закон... У законі чітко сказано, що партії та блоки мають право приймати рішення щодо кандидатів у депутати в будь-який момент до голосування, під час голосування і після голосування - доки людина не стала депутатом. А рішення щодо Петренка приймалося як рішення щодо кандидата в депутати.

Чи Ви плануєте працювати з Петренком, якщо він таки залишиться в Київраді?

Хай він думає, як дивитиметься в очі людям, з якими про щось домовлявся і яких, не виконавши свої зобов’язання, поливає брудом.

А хіба не краще було б залишити Володимира Івановича у вашій фракції? Нові станції метро можуть стати додатковим активом вашої партії на наступних виборах. Невже через внутрішньопартійний конфлікт варто позбуватися перспективного союзника?

Внутрішньопартійний конфлікт мав залишатися внутрішньопартійним конфліктом, а не виходити на шпальти газет та телебачення. Це - перше. А по-друге, потрібно вміти програвати. Власними інтересами треба вміти поступатися заради командних. На території, за яку відповідав я, народний блок Литвина набрав 10 відсотків, на території, за яку відповідав Коваленко, - 8 відсотків, а та, за яку Брезвін, – 12 відсотків. А там, де відповідав Петренко, Литвина набрав усього 2 відсотки.

Можна ще подивитися результати голосування в Солом’янському районі, де розташовані гуртожитки Метробуду... Треба мати совість і мужність, щоб оцінити себе адекватно. Неприємно, що, досягши такого віку, людина таке виробляє. Потрібно вміти вигравати, потрібно вміти програвати, а прогріваючи – залишатися в команді.

У Петренка не вистачило ні совісті, ні моралі, ні духу, щоби достойно повестися. Нам соромно, що ми взяли таку людину в список.

Як ви оцінюєте нинішній склад Київради?

Нормальний склад, ми ворогів не бачимо і готові співпрацювати з усіма політичними силами і з усіма знайдемо спільну мову.

Раніше Вас позиціонували як імовірного наступника Омельченка. Це в тому разі, якби пройшов сценарій “прєємнік”. А оскільки епоха Омельченка скінчилася, то все це, очевидно, не має жодного сенсу?

Ну, епоха Пилипишина ще не закінчилася, мені всього сорок п’ять років (сміється. – УНІАН).

Я маю на увазі, що важко буде боротися за місце міського голови. Уявляєте, якщо Віталій Клічко набудує для молоді дешевих спорткомплексів, а Черновецький невпинно годуватиме пенсіонерів, то що ви їм зможете протиставити?

Я не сказав, що хочу бути мером. Але й не виключаю, що колись мені прийде така думка. Насамперед ми хотіли б жити у стабільному суспільстві. А вже місце собі знайдемо. Не хочеться керувати бідними й жити в хаосі.

Як ви поясните поразку Олександра Омельченка?

Коли суспільство сказало, що потрібні зміни, то воно дало якийсь відрізок часу для київського менеджменту розібратися і провести ці зміни. Напевне, у київської влади не вистачило сил чи мужності самим провести ці зміни, тому це зробило суспільство.

Можна по-різному ставитися до результатів виборів, але закон є закон і вибори є вибори, маємо приймати, те що є.

Я не бачу трагедії в тому, що відбувається зміна влади. Народжуються діти, вмирають старі люди. Хтось іде із влади, хтось приходить, це – нормально. Обрали – попрацював, не виправдав сподівань – іди, якщо старався, але тебе не зрозуміли, – також іди. Це все вирішує суспільство...

Чому блок Литвина не пройшов до Верховної Ради?

Потрібно вміти рахувати.

Ви думаєте, що вас обрахували?

Ми це не думаємо, ми це знаємо.

На які посади ви претендуєте в Київраді?

Ідуть переговорні процеси. І як це не тривіально, необхідно спочатку побачити програму розвитку Києва.

Чи є шанс у Вашого колеги з блоку Анатолія Коваленка залишиться на посаді голови Печерської райадміністрації?

Це запитання не до мене.

А у вас є шанс залишитися на старій посаді?

Це залежатиме від політики, яка проводитиметься в Києві. Я у владі недавно. І вважав, що в керівництві й політиці міста потрібні зміни. Зараз настав час, коли всі політичні еліти, незалежно від того, які в них ідеологічні присмаки, повинні згуртуватися й змінити стратегію та ідеологію розвитку столиці.

Це правда, що Вас підтримує Єхануров?

За чутками, мене стільки людей підтримує... Я не знаю, це слід спитати в Юрія Івановича.

І все ж таки, з яким Ви будете об’єднуватися?

Мені б не хотілося за прикладом старших колег з парламенту об’єднуватися проти когось. Мені хотілося б об’єднуватися заради чогось.

Маша Міщенко