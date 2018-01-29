Суд продовжить розгляд позову Саакашвілі до Порошенка 16 лютого

Суддя нагадала учасникам процесу, що термін розгляду цієї справи до 3 березня.

У засіданні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України, який розглядав позов лідера «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо незаконності указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства, оголошено перерву до 16 лютого.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд відмовив у задоволенні клопотання сторони Міхеїла Саакашвілі про відведення представника президента України Петра Порошенка у суді.

Клопотання Саакашвілі про залучення представника Державної міграційної служби як третьої сторони без самостійних позовних вимог на даний момент поки не вирішено.

На прохання сторони позивача в судовому засіданні оголошено перерву до 10.00 16 лютого.

Оголошуючи перерву, головуюча у справі суддя нагадала учасникам процесу, що термін розгляду цієї справи до 3 березня.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".