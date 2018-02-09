Саакашвілі затримала "Альфа" - нардеп

У п'ятницю, 9 лютого, знову повідомляється про затримання Саакашвілі.

Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Продовження: В СБУ спростували інформацію про затримання Саакашвілі "Альфою"

Як написав нардеп у Facebook, опального політика затримав спецпідрозділ СБУ "Альфа".

"Хроніки маразму. Щойно Саакашвілі затримано "Альфою", - йдеться у повідомленні Ігоря Луценка.

Пізніше Луценко видалив свій пост із Facebook.

Це сталося в готелі Fairmont Grand в Києві, уточнив соратник лідера "Руху нових сил" Давид Сакварелідзе.

Спецпризначенці приїздили до готелю, але лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі не затримали. Про це під час прямої трансляції з готелю, яка велась на сторінці Саакашвілі, повідомив його соратник Юрій Дерев’янко.

«Ми знаходимось у готелі. Буквально кілька хвилин тому сюди приїздили спецпризначенці, озброєні автоматами. Тут зараз знаходиться Саакашвілі, і вони мали намір, очевидно, його звідси забрати. Коли вийшли наші активісти, їм сказали нікуди не виходити, і спецпризначенці пішли геть. Вони представились охороні готелю як спецпідрозділ прикордонної служби. Зовні нічим не відрізняються від спецпризначенців «Альфа», - розповів він.

За словами Дерев’янка, адміністрації готелю не було надано ніяких судових рішень.

Нагадаємо, 5 грудня 2017 року Луценко продемонстрував ЗМІ аудіозапис та розшифровку телефонної розмови між Саакашвілі та Курченко. «Після отримання двох траншів фінансування акцій Саакашвілі, був також переданий телефон для зв’язку між Саакашвілі та Курченком», - зазначив генпрокурор. На запису особи, голоси яких схожі на Саакашвілі та Курченка, обговорюють подальші плани співпраці. Аутентичність голосів підтвердив Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ за результатами фоноскопічної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2017 року правоохоронці в центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку.

Читайте такожЛуценко назвав причину, чому Саакашвілі не продовжуватимуть домашній арешт

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту строком два місяці. Апеляційний суд Києва чотири рази – 22 грудня 2017 року, 3 січня, 11 січня та 19 січня 2018 року – переносив розгляд апеляційної скарги на вищевказане рішення суду.

26 січня Апеляційний суд міста Києва частково задовольнив скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо необрання жодного запобіжного заходу лідеру «Руху нових сил» Міхеїлу Саакашвілі та встановив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступної доби.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (два або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.