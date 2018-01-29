Суд розглядає позов Саакашвілі до Порошенка щодо позбавлення громадянства (подію завершено)

Наразі в засіданні суду щодо позбавлення політика громадянства оголошена технічна перерва на 10 хвилин.

В адміністративній палаті Верховного суду розпочався розгляд позову колишнього голови Одеської ОДА, лідеру "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення указом президента Саакашвілі українського громадянства.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі в засіданні суду оголошена технічна перерва на 10 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

25 жовтня Саакашвілі повідомив, що отримав з Адміністрації президента документи про позбавлення його українського громадянства і планує оскаржити це рішення в суді.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".