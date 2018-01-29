Адвокати Саакашвілі мають 15 клопотань у справі щодо позбавлення громадянства

Суд має до 3 березня встигнути розглянути законність позбавлення Саакашвілі громадянства, заявляє адвокат.

У захисту лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі є 15 клопотань у справі про позбавлення його українського громадянства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцкий.

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За його словами, крім залучення Державної міграційної служби як третьої сторони до даної справи, адвокати Саакашвілі хочуть перевірити, чи не було порушень при авторозподілі справ в адмінпалаті Верховного суду саме по даній справі. Захист мають намір просити суд надати їм копію протоколу авторозподілу.

В цілому ж, за словами Чорнолуцького, в захисту є 15 клопотань по даній справі до суду.

Також він зауважив, що з огляду на розумність термінів розгляду даного провадження рішення має бути прийнято до 3 березня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України переніс на 16 лютого розгляд позову Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо незаконності указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".