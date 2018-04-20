Хто винен у зволіканні з помаранчевою коаліцією?

Відвідувачі УНІАН-сайту вину за зволікання зі створенням помаранчевої коаліції покладають однаковою мірою на Президента Віктора Ющенка (30,35%), лідерку БЮТ Юлію Тимошенко (27,95%) та олігархів з “Нашої України” (26,85%). Партійне керівництво НУ “звинувачують” 10,4% користувачів. Імовірну учасницю коаліції Соціалістичну партію читачі УНІАН взагалі не вважають винною за затягування процесу (вину на неї покладають усього 0,5%).

Запитання було сформульоване так: “Хто винен, що помаранчеві сили досі не визначилися з коаліцією?” Пропонувалися такі відповіді: “Юлія Тимошенко”, “Віктор Ющенко”, “Соціалісти”, “Партійне керівництво Нашої України, “Олігархи з Нашої України”, “Інші” та “Свій варіант”. “Інші” та “свої” варіанти бачать 3,6% читачів.

Серед “своїх варіантів”, надісланих до редакції, показові такі: “Жадність і безсовісність команди Ющенка”; “Кожен з них хоче безмежної влади”; “Здивований, що помаранчева більшість комусь потрібна”; “Усі перераховані”; “Кремль”; ”Чому хтось винуватий? Переговори йдуть нормально”; “Чим довше не об’єднуватимуться, тим менше зла заподіють Україні”; “Полаються й помиряться”; “Усі помаранчеві сили”; “Жадібність”.

Загалом відповіді надіслали 2061 чоловік. Різниця між відповідями на українськомовній та російськомовній версіях сайту невелика (виведені середні показники). Опитування УНІАН не є репрезентативним.