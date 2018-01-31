В Києві суд викличе Саакашвілі на допит у справі екс-"беркутівців"

Колишній голова Одеської ОДА звернувся до прокурорів у справі з проханням допитати його у якості свідка.

Колегія суддів Святошинського районного суду на засіданні 13 лютого допитає у якості свідка у справі екс-”беркутівців” колишнього голову Одеської Обласної державної адміністрації, лідеру "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні прокурор Роман Псюк звернувся до суду з клопотанням змінити порядок судового слідства та допитати на засіданні 13 лютого Саакашвілі.

Псюк додав, що з відповідним зверненням про свій допит, Саакашвілі звернувся до прокуратури.

Сторона захисту принципово не заперечувала проти цього клопотання, однак заявила, що воно передчасне і Саакашвілі має бути допитаний після того, як відбудеться допит двох громадян Грузії, які, за версією захисту, мають розповісти про те, що по учасниках Революції Гідності та правоохоронцях стріляли невідомі з будівлі консерваторії 20 лютого 2014 року.

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Суд прийняв рішення задовольнити клопотання прокуратури та призначив допит Саакашвілі на 13.00 13 лютого.

Прокурор у даній справі Яніс Сімонов розповів журналістам для чого потрібен допит Саакашвілі: “Наприкінці минулого року у суді було вирішено питання про допит двох громадян Грузії, які нібито повідомляли в італійському репортажі про факти вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року. У зв'язку з цим Департаментом спецрозслідувань був допитаний колишній президент Грузії Саакашвілі щодо обставин цього італійського відео і взагалі щодо так званих грузинських снайперів, про яких заявляла сторона захисту. У зв'язку з тим, що інформація Саакашвілі повністю спростовує положення італійського відео, ми хочемо допитати його у якості свідка”.

Також Сімонов розповів, що спочатку допитати Саакашвілі це була ініціатива прокурорів для того, щоб перевірити факти, викладені у італійському фільмі, але згодом Саакашвілі сам зголосився виступити в суді і надати пояснення.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2017 року адвокати п’ятьох екс-"беркутівців" подали до суду клопотання про допит двох громадян Грузії Коби Нергадзе та Олександра Ревазішвілі щодо вбивств на Майдані 20 лютого 2014 року.

На переконання захисту, зазначені громадяни Грузії можуть надати покази про те, що по мітингувальниках та правоохоронцях вівся вогонь з будівель Національної музичної академії та готелю «Україна».

Проти допиту цих громадян виступила адвокат потерпілих Євгенія Закревська. Вона вважає, що адвокати екс-«беркутівців» намагаються створити штучні докази невинуватості своїх підзахисних.

Адвокат висловила сумнів у тому, що ці двоє громадян Грузії взагалі перебували в Україні під час подій Революції гідності.

За словами Закревської, в італійському документальному фільмі, в якому Нергадзе та Ревазішвілі фігурують як очевидці подій, вони називають Міхеїла Саакашвілі президентом Грузії у 2013 році в той час, коли він вже не був діючим президентом. Також вони плутають дати та події періоду Революції гідності і показують документи з граматичними помилками, додала адвокат.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".