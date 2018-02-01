Сенат Польщі посеред ночі ухвалив закон про заборону "бандерівської ідеології"

Тепер законопроект має бути направлений на підпис президенту Польщі.

У ніч на четвер, 1 лютого, Сенат Польщі прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Про це повідомляє TVN24.

Як зазначається, голосування відбулося о 3:00 за київським часом. За прийняття цього законопроекту проголосували 57 сенаторів, проти - 23, ще двоє сенаторів утрималися.

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Тепер законопроект має бути направлений на підпис президенту Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня польський Сейм (нижня палата парламенту) проголосував за закон політичного руху Кукіз’15 про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.

Цього ж дня у Міністерстві закордонних справ України розкритикували ухвалення Сеймом Польщі закону про заборону ідеології українських націоналістів.

«Прикро, що українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого продовжують політизуватися», - заявили українські дипломати і висловили сподівання, що Сенат Польщі, який має незабаром розглянути зазначений законопроект, «виявить політичну мудрість стосовно питань, які можуть негативно вплинути на розвиток двосторонніх відносин».