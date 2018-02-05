Російська миротворча пропозиція є спробою уникнути відповідальності на Донбасі - Carnegie

Експерти переконані, що на папері, російська пропозиція виглядає як зміна позиції, а в реальності – це частина російської стратегії уникнути відповідальності за конфлікт.

Попри прогнози, що російсько-український конфлікт вщухне в 2018 році, кінець 2017-го свідчить про інший сценарій, зазначають дослідники Carnegie Institute Europe.

Читайте також"Кремлівська доповідь" має змусити РФ погодитися на реальну миротворчу місію на Донбасі - КлімкінПро стан конфлікту надходять протилежні сигнали, наголошують дослідники. Позитивне те, що було проведено найбільший обмін полоненими з часу початку війни. Це означає, що Нормандський формат і тристороння контактна група можуть бути корисними для вирішення гуманітарних питань, передає Голос Америки.

З негативного боку, Росія вивела своїх членів із СЦКК, військового органу, який допомагав дотримуватись припинення вогню і зменшував ризики для спостерігачів ОБСЄ. Після цього, на сході України відбулись жорстокі бої.

На цьому тлі, західні союзники посилили свої дипломатичні зусилля, щоб отримати ефективне рішення для можливої миротворчої місії ООН, включаючи в рамках переговорів спецпредставника США Курта Волкера з представником Кремля – Сурковим.

Після декількох місяців, доказів прогресу небагато, визнають експерти.

Москва запропонувала ввести обмежену миротворчу місію на півроку, мандат якої обмежувався б виключно безпекою Спеціальної моніторингової місії вздовж контактної лінії.

За таких параметрів, місія заморозила б конфлікт, наголошують дослідники. На папері, російська пропозиція виглядає як зміна позиції. В реальності – це частина російської стратегії уникнути політичної відповідальності за конфлікт і, натомість, укріпити позицію Росії як посередника в рамках ООН.

Таким чином, будь-яка західна пропозиція місії ООН в Україні має містити три елементи:

Повноваження мають включати всю територію Луганської та Донецької областей, включаючи міждержавний кордон України та Росії. Президент Росії вже висловлював свою згоду на це в телефонній розмові з канцлером Німеччини.

Місія ООН має посилювати, а не замінити собою місію ОБСЄ. Для того, щоб ефективно посилити місію, вона має включати біля 20 000 миротворців, не включаючи російські сили.

Місія ООН має підтримувати виконання Мінських домовленостей і прискорити повернення Україні непідконтрольних районів, включаючи створення умов для проведення справжніх місцевих виборів.

Миротворча місія в Україні – невелике вікно можливостей для дипломатії. Все ж вона не є "чарівною пігулкою". Потрібна політична воля обох сторін задля утримання миру, наголошують дослідники.