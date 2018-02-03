Внаслідок обстрілів бойовиків поранено двох військових сил АТО (відео)

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 19.30.

Сьогодні російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції, внаслідок обстрілів дістали поранення двоє українських військовослужбовців.Читайте такожУ Міноборони розповіли про стан здоров'я поранених вчора в АТОПро це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, з мінометів калібру 120-мм і 82-мм озброєння БМП, зенітної установки та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу населеного пункту Луганське. З гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів противник обстрілював наших оборонців біля Лозового. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Зайцевого. Понад двадцять мін калібру 82-мм розірвалися на підступах до Авдіївки.

"Від початку доби зафіксовано чотири обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожих обстрілів дістали поранення два військовослужбовці Збройних сил України", - повідомили в штабі.