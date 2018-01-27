Волкер: США наполягають на доступі до українсько-російського кордону і відсутності у миротворчій місії росіян

За словами Волкера, якщо Росія не змінить своєї позиції, то на неї чекають «великі витрати».

Сполучені Штати Америки в пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності в її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російського кордону.

Читайте такожДосягти миру на Донбасі можна за рік - ВолкерПро це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер повідомив в інтерв'ю виданню Washington Post.

«Контингент повинен мати доступ до українсько-російського кордону і не мати в своєму складі жодного російського персоналу», - сказав Волкер.

За його словами, американська сторона виходить з припущення, що Росія розглядає можливість відмови від фінансової та військової підтримки окупантів на сході України. При цьому «блакитні шоломи» повинні володіти широкими повноваженнями щодо гарантування безпеки.

«Ми намагаємося прояснити наші варіанти. Якщо вони хочуть відстоювати свої позиції, зробити це вони можуть, однак це буде пов'язано для них з великими витратами. Якщо вони хочуть вийти з ситуації - такий розвиток подій може стати чимось, про що ми можемо домовитися і де ми можемо знайти шляхи ефективного досягнення цієї мети», - підкреслив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, чергова зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня в Дубаї.

Сьогодні, 27 січня, в коментарі ТАСС Сурков назвав такими, що можна реалізувати, нові пропозиції США щодо розміщення миротворчої місії ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. За його словами, американці цього разу привезли набагато конструктивніші пропозиції.

Довідка УНІАН. 5 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ згодна на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН президент Петро Порошенко заявив, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є її бажанням легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі і заморозити конфлікт назавжди. Він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.