Під час Майдану в Україну тричі приїжджали високопоставлені посадовці ФСБ - Наливайченко

Екс-голова СБУ Наливайченко вважає, що Росія почала готуватися до анексії Криму від початку президентства Януковича, а з кінця 2013 року ФСБ почала активно готуватися до захоплення України.

Під час Майдану до України тричі приїжджали високопоставлені посадовці російської ФСБ. Про це на допиті під час судового засідання у справі держзради екс-президента України Віктора Януковича, заявив Валентин Наливайченко, який після втечі колишнього глави держави обіймав посаду очільника СБУ.

Читайте такожНаливайченко поки відмовляється підтвердити свої свідчення на поліграфі - СБУЗокрема, Наливайченко розповів, що останній раз спілкувався з Януковичем на його інавгурації у 2010 році, де забезпечував його безпеку, а після цього подав заяву про звільнення з посади голови СБУ і більше не спілкувався.

Щодо обставин самоусунення Януковича з посади президента, Наливайченко сказав, що був тоді депутатом і голосував 22 лютого 2014 року за відповідну постанову.

Пізніше, 24 лютого Наливайченка призначили в.о. голови СБУ.

За словами екс-очільника Служби безпеки, екс-президент не намагався з ним зв'язатися після цього.

Наливайченко також розповів, що йому нічого невідомо про загрози життю Януковича, які могли би його спонукати втекти з України.

Про обставини втечі колишнього президента йому стало відомо від двох співробітників УДО, які 24 лютого 2014 року повернулися з Криму, куди супроводжували Януковича, коли він втікав з Києва.

Наливайченко також додав, що у Криму як нардеп був разом з Арсеном Аваковим в ніч проти 23 лютого, де бачив російську техніку і захоплення російськими спецслужбами півострова.

У свою чергу, адвокати Януковича заявили, що Наливайченко був у Криму не як просто нардеп, а як уповноважений ВРУ, фактично як голова СБУ. А на суді він каже неправду, щоб зняти з себе відповідальність за бездіяльність під час захоплення росіянами Криму.

Також Наливайченко заявив, що підготовка до анексії Криму почалася ще у 10 році, коли Янукович офіційно повернув офіцерів ФСБ на півострів, звідки свого часу Наливайченко, як голова СБУ, їх вигнав. Також він додав, що ФСБ-шники за Януковича наводнили силові структури України, в тому числі і СБУ.

"Янукович здав Україну і Крим Росії свідомо і без тиску з боку РФ", - підкреслив він.

Також екс-голова СБУ розповів, що тричі під час Майдану в Україну на запрошення Януковича приїжджали високопоставлені посадовці ФСБ, які спеціалізувалися на протидію тероризму, їх навіть включили у систему урядового з'вязку.

На його думку, це означає, що тоді активно готувалася здача Росії усієї країни, а не лише Криму.

Також він розповів, що від 24 лютого 2014 року СБУ у низці міст України почала виявляти групи диверсантів зі зброєю, підготованих заздалегідь Росією за сприяння колишнього керівництва СБУ на чолі з Олександром Якименком.

"Агресія росії розпочалася з 20 лютого з Криму, але готувалися диверсійні групи в інших регіонах", - сказав він.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича